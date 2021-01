Suarez i jego transfer do Juve, czyli nowe fakty ws. przyznania włoskiego obywatelstwa zawodnikowi

Włoski minister transportu Paolo De Micheli podobno próbował przyspieszyć proces przyznania włoskiego obywatelstwa Luisowi Suarezowi. Tymczasem włoskie media już wcześniej informowały, że dyrektor sportowy Juventusu FC Fabio Paratici uzgodnił warunki indywidualne z zawodnikiem. Dopiero później okazało się, że piłkarz nie posiada paszportu z kraju Unii Europejskiej.

Corriere della Sera donosi, że prokuratorzy w Perugii wciąż badają sprawę egzaminu Luisa Suareza. Latem minionego roku doświadczony napastnik był bliski przeprowadzki do Juve. Ostatecznie zakotwiczył w szeregach Atletico Madryt.

Włoska gazeta ujawniła, że Fabio Paratici dowiedział się o braku obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej u zawodnika dopiero po zawarciu porozumienia w sprawie warunków indywidualnych. Urugwajczyk wynegocjował zarobki na poziomie 10 milionów euro rocznie.

Gdy ta informacja trafiła do przedstawiciela mistrzów Włoch, to ten natychmiast skontaktował się ze swoim przyjacielem z Piacenzy i ministrem transportu Paolą De Michelim. Ten miał wysłać wiadomość do szefa MSW, aby “przyspieszył” proces przyznania obywatelstwa Luisowi Suarezeowi przed planowaną przeprowadzką do Juventusu.

Jak potoczyło się później losy, to już wiadomo. Guardia di Finanza ujawniła informacje na temat nieprawidłowości przy przeprowadzanym egzaminie. Luis Suarez otrzymał zagadnienia, z których miał się przygotować. Ostatecznie transakcja z udziałem reprezentanta Urugwaju jednak spaliła na panewce, a Juventus podjął decyzję o pozyskaniu Alvaro Moraty. Z kolei Suarez wypełnił lukę w szeregach Los Colchoenros po hiszpańskim napastniku.

Godne uwagi jest to, że dyrektor sportowy Juventusu jest badany pod kątem fałszywych oświadczeń składanych prokuratorowi, a dochodzenie nadal identyfikuje inne możliwe powiązania i analizuje, dlaczego transakcja się nie powiodła, nawet jeśli Suarez otrzymał certyfikat znajomości języka włoskiego dzięki zorganizowanemu egzaminowi przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii.