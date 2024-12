Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła straci Rodado? Królewski komentuje

Wisła Kraków być może będzie musiała w najbliższym czasie poradzić sobie ze stratą Angela Rodado. Wczoraj wieczorem bowiem Piotr Koźmiński na naszych łamach poinformował, że Lech Poznań znów jest zainteresowany pozyskaniem gwiazdy Betclic 1. ligi i będzie chciał uczynić to już tej zimy. Więcej o całej sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Oznaczałoby to, że Wisła Kraków straciłby swojego absolutnie najlepszego piłkarza i właściwie można powiedzieć, że najlepszego gracza całej ligi. Lech z kolei zyskałby drugiego klasowego napastnika i zdecydowanie umocniłby w walce o mistrzostwo Polski. Wiadomo jednak, że nic w tym temacie nie jest jeszcze przesądzone i najbliższe dni i tygodnie pokażą, jak sytuacja się rozwinie.

Jednak już teraz do sprawy zdecydował się odnieść Jarosław Królewski. Prezes Wisły Kraków we wpisie na platformie X (dawniej Twitter) przekazał, że takie informacje są naturalne przy tej klasie zawodnika, ale on nie ma w planach osłabiać zespołu w zimie.

– Trzeba przywyknąć do takich spekulacji. Chłopak strzelił 20 bramek i zaliczył 9 asyst w 29 meczach a jesteśmy na półmetku sezonu. Nie mamy jednak w planach osłabiania drużyny w przerwie zimowej – napisał Królewski na X-ie.

27-letni Angel Rodado w tym sezonie rozegrał 29 spotkań, w których zdobył aż 20 goli i zanotował 9 asyst. W sumie dla Białej Gwiazdy ma ich 56. Jego umowa z klubem spod Wawelu wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

