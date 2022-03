Serie A: demonstracja siły Interu, zmiana lidera

PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

28. kolejka Serie A została zainagurowana na San Siro. Inter Mediolan podejmował na własnym obiekcie Salernitanę. Gospodarze nie pozostawili żadnych złudzeń ekipie z Kampanii i wysoko zwyciężyli 5:0. Trzy bramki dla nerazzurrich zdobył Lautaro Martinez, dwie dołożył Edin Dżeko. Przynajmniej do niedzieli piłkarze Interu będą liderami włoskiej ligi.

Lautaro Martinez i Edin Dżeko strzelcami bramek dla Interu

Nerazzurri wskakują na fotel lidera Serie A

Salernitana blisko spadku do Serie B

Hat trick Lautaro Martineza, dwa gole Edina Dżeko

Już przed spotkaniem zdecydowanym faworytem tego pojedynku była ekipa z Lombardii walcząca z Napoli i Milanem o scudetto. Salernitana to czerwona latarnia Serie A. Przed piątkowym pojedynkiem w 25 spotkaniach zgromadzili zaledwie 15 punktów i tracili aż dziesięć do miejsca dającego utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Inter zdominował to spotkanie od pierwszej do ostatniej minuty. Potwierdzają to statystyki posiadania piłki, stworzonych sytuacji czy wymienionych podań. Bohaterem spotkania został Lautaro Martinez, który do przerwy zaliczył dwa trafienia, a po zmianie stron dołożył jeszcze jedno. Kolejne dwa gole 64. i 69. minucie dołożył Edin Dżeko. Nerazzurri mogli się cieszyć z łatwych trzech punktów. Wysokie zwycięstwo Interu i pokaz siły mediolańskiego klubu sprawił, że w meczu zabrakło emocji.

Inter dzięki temu zwycięstwu ponownie zameldował się w fotelu lidera Serie A. Obecnie nerazzurri mają punkt przewagi nad Napoli i Milanem, którzy zmierzą się w niedzielnym hicie Serie A. Warto dodać, że Inter ma jeszcze jedno zaległe spotkanie ligowe z Bolonią do rozegrania. Salernitana pozostaje na ostatnim miejscu w ligowej tabeli i pewnie kroczy w kierunku spadku do Serie B zaledwie po jednym sezonie w najwyższej lidze.