Wyniki 26. kolejki Serie A. W niedzielę zostały rozegrane w sumie cztery potyczki. Fiorentina ograła Atalantę 1:0. Jedynego gola zdobył Krzysztof Piątek. Później Venezia zremisowała z Genoą 1:1, a Inter niespodziewanie przegrał u siebie z Sassuolo 0:2. W czwartym meczu Udinese zremisowało z Lazio 1:1. Prezentujemy wyniki i strzelców goli ostatnich spotkań.

Trzy punkty dla Fiorentiny, Inter bezradny, remis w Udine

ACF Fiorentina grała u siebie z Atalantą BC. Ostatecznie gospodarze wygrali 1:0. Po zmianie stron gola strzałem z kilku metrów zdobył Piątek. W barwach klubu z Florencji całe spotkanie rozegrał też Bartłomiej Drągowski. W drugim meczu Venezia zremisowała z Genoą 1:1. Pierwszego gola zdobył Thomas Henry. Jeszcze przed przerwą odpowiedział mu Caleb Ekuban.

Inter Mediolan podejmował u siebie US Sassuolo. Niespodziewanie przyjezdni pokonali aktualnych mistrzów Włoch 2:0. Na koniec Udinese Calcio rywalizowało z S.S. Lazio. Do przerwy było 1:1, a ten wynik utrzymał się już do samego końca.

Wyniki 26. kolejki

Fiorentina – Atalanta 1:0 (0:0)

Krzysztof Piątek (56′)

Venezia – Genoa 1:1 (1:1)

Thomas Henry (13′) – Caleb Ekuban (29′)

Inter – Sassuolo 0:2 (0:2)

Giacomo Raspadori (8′), Gianluca Scamacca (26′)

Udinese – Lazio 1:1 (1:1)

Gerard Deulofeu (5′) – Felipe Anderson (45′)