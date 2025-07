Manchester United ogłosił nowy transfer. Pozyskali wielki talent

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Diego Leon został nowym zawodnikiem Man United

Manchester United ma za sobą jeden z najgorszych sezonów w historii występów w Premier League. Sytuacji nie zmieniła nawet zmiana trenera. Ruben Amorim, choć dotarł z drużyną do finału Ligi Europy, to rozgrywki ligowe zakończył dopiero na 15. miejscu. Co więcej, decydujące starcie w europejskich pucharach zakończyło się porażką, przez co nie zobaczymy ich na arenie europejskiej.

Nadchodząca kampania ma być startem nowego rozdziału w historii Czerwonych Diabłów. Jedną z wielu zmian jest kwestia podejścia do transferów, ponieważ nowy dział odpowiadający za kwestie sportowe chce skupić się na pozyskiwaniu młodych i utalentowanych graczy.

W sobotę Manchester United po raz kolejny udowodnił, że zamierza aktywnie sprowadzać duże talenty z całego świata. Na stronie internetowej klubu pojawiła się informacja, że kontrakt podpisał Diego Leon, czyli lewy obrońca z Paragwaju. Choć kwota transakcji nie została podana, to media sugerują, że klub z Old Trafford zapłacił za 18-latka ok. 4 milionów euro.

Diego Leon w kwietniu skończył 18 lat i jak dotąd grał tylko i wyłącznie w rodzimej lidze. Jest wychowankiem Cerro Porteno, gdzie na poziomie seniorskim zadebiutował w 2024 roku. Łącznie rozegrał dla macierzystego zespołu 33 mecze, w których strzelił 4 gole.