Newcastle poważnie wzmocni skład? Na radarze reprezentant Włoch

Giorgio Scalvini przymierzany do Newcastle United

Newcastle United wywalczyło kwalifikację do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, a perspektywa gry na kilku frontach zmusza angielski klub do poważnych wzmocnień składu. Szkoleniowiec drużyny Srok – Eddie Howe – liczy na zwiększenie rywalizacji na kilku pozycjach, w tym w formacji defensywnej. Jak poinformował Martin Hardy z brytyjskiego dziennika „The Times”, jednym z priorytetowych celów transferowych piątej ekipy ostatniego sezonu Premier League jest Giorgio Scalvini.

21-letni stoper Atalanty Bergamo imponuje wysoką dyspozycją na boiskach Serie A, co jak widać, nie umknęło uwadze Newcastle United. Jego znakomita postawa zaowocowała powołaniami do reprezentacji Włoch, w koszulce której zaliczył już 8 meczów. W tym momencie wspomniany wyżej Eddie Howe dysponuje takimi środkowymi obrońcami jak Sven Botman, Fabian Schar, Dan Burn oraz Jamaal Lascelles. Giorgio Scalvini bez wątpienia wniósłby bardzo dużo jakości do zespołu The Magpies.

Ośmiokrotny reprezentant Włoch jest wychowankiem Brescii Calcio, aczkolwiek większość swojej dotychczasowej kariery spędził w Atalancie Bergamo. Mierzący 194 centymetry defensor do akademii klubu z Lombardii trafił w 2015 roku, zaś sześć lat później stał się członkiem pierwszej drużyny, prowadzonej do niedawna przez Gian Piero Gasperiniego. W minionej kampanii rosły stoper rozegrał tylko 8 meczów, spędzając na murawie zaledwie 370 minut. Miało to związek z poważnymi kontuzjami – najpierw kolana, a później pleców.