Barcelona szuka nowego skrzydłowego. Kto zamiast Williamsa?

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Nico Williams

Barcelona zmuszona zrezygnować z Williamsa. Alternatywy dla Hiszpana

Nico Williams był idealnym kandydatem do wzmocnienia ekipy Hansiego Flicka. Zaledwie 22-letni Hiszpan, z już 28 występami w reprezentacji i 132 rozegranymi spotkaniami w La Liga, dostępny za stosunkowo niewielką kwotę – nic dziwnego, że Barcelona zawzięcie walczyła o możliwość finalizacji tego transferu. Jednak gwiazdka Athletiku „zdradziła” Dumę Katalonii, która teraz musi rozglądać się za innymi kandydatami.

Barca niemal równie wysoko ceniła Luisa Diaza, ale i Kolumbijczyk raczej na pewno nie przeniesie się pod skrzydła Flicka. Liverpool oznaczył go etykietą „nie na sprzedaż”. Nawet jeżeli The Reds postanowią zmienić zdanie (w co należy wątpić, zwłaszcza wobec tragicznej śmierci Diogo Joty), to i tak cena wywoławcza za 28-latka będzie przekraczała 70 milionów euro.

Zdecydowanie większe szanse pozytywne rozstrzygnięcie negocjacji można zakładać w przypadku Marcusa Rashforda. Manchester United chce pozbyć się Anglika i oczekuje za niego 45 milionów euro. Czerwone Diabły mogą zgodzić się także na wypożyczenie z opcją wykupu lub wyłącznie transfer czasowy, dzięki któremu nie będą musieli opłacać wysokiej pensji 27 latka.

W mediach przewijały się także dwa nazwiska z Serie A. Rafael Leao, gwiazda Milanu, to wydatek rzędu nawet 100 milionów euro. A przecież klauzula odstępnego Portugalczyka wynosi… 175 mln. Z kolei Ademola Lookman ma kosztować aż 70 mln.