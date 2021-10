Wyniki jedenastej kolejki Serie A. ACF Fiorentina pokonała w niedzielę Spezię Calcio 3:0. Wszystkie gole dla klubu z Florencji zdobył Dusan Vlahović. W drugiej potyczce Genoa CFC bezbramkowo zremisowała z Venezią FC, a w trzecim meczu US Sassuolo przegrało z Empoli FC (1:2). Dla gospodarzy to pierwsza porażka od blisko jednego miesiąca. Gola dla gości na wagę trzech oczek zdobył w samej końcówce Szymon Żurkowski. Prezentujemy wyniki i strzelców bramek w tych spotkaniach.

Wygrane Fiorentiny i Empoli, Żurkowski z ważnym golem

ACF Fiorentina objęła prowadzenie pod koniec pierwszej połowy. Wówczas z karnego nie pomylił się Vlahović. Po przerwie ten sam zawodnik dołożył kolejne dwa trafienia i ostatecznie skończyło się na 3:0 dla ekipy z Florencji. Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina) jest obecnie kontuzjowany. W drugim spotkaniu Genoa CFC mierzyła się z Venezią FC. Ostatecznie bramki nie padły. Aleksander Buksa zagrał w szeregach gospodarzy kilka minut.

W trzeciej konfrontacji do przerwy padł tylko jeden gol. Pod koniec pierwszej części niefortunnie interweniował Lorenzo Tonelli, który skierował piłkę do własnej siatki. Po przerwie goście odwrócili losy meczu. Najpierw wyrównał Andrea Pinamonti, który nie pomylił się z karnego. W doliczonym czasie gry Liam Henderson podał do Żurkowskiego, a ten huknął pod poprzeczkę na wagę kompletu oczek dla Empoli.

Wyniki jedenastej kolejki Serie A

ACF Fiorentina – Spezia Calcio 3:0 (1:0)

Dusan Vlahović 45′ (karny), 63′, 74′

Genoa CFC – Venezia FC 0:0

US Sassuolo – Empoli FC 1:2 (1:0)

Lorenzo Tonelli 44′ (samobój) – Andrea Pinamonti 83′ (karny), Szymon Żurkowski 90+1′