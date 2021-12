Serie A: Dumanowski i Guziak wskazują, kto zawiódł w 2021 roku

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Włoch (Jorginho - po lewej i Giorgio Chiellini)

Rok dobiega końca, zewsząd podsumowania i analizy. Dla seriea.pl swoje podsumowanie przedstawili komentatorzy Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. Przed tygodniem wskazywali tych, którzy zachwycili w 2021 roku, tym razem wzięli na warsztat największe rozczarowania włoskiej piłki.

Drużyny, w których pokładano wielkie nadzieje, ale nie tylko. Rozczarowań było więcej

Trener, który zachwycał nie tak dawno w Lidze Mistrzów, rok 2021 chciałby wymazać z pamięci

W zestawieniu znaleźli się także mistrzowie Europy, choć jest jasno zaznaczone, że “zasłużyli” na to wyróżnienie ostatnim kwartałem

Liga włoska – największe rozczarowania

O rozczarowaniach nie mówi tylko tabela Serie A. Nie można patrzeć na to przez pryzmat samych liczb, ale przede wszystkim skali oczekiwań kibiców i potencjału danego klubu w stosunku do zajmowanej pozycji i odnoszonych sukcesów. Dlatego nikogo nie może zaskakiwać, że jednym z największych rozczarowań roku jest Juventus FC. Stara Dama ledwo załapała się do fazy grupowej Ligi Mistrzów, wykorzystując indolencję Napoli w ostatniej kolejce ligowej. W obecnych rozgrywkach notowała kosztowne wpadki i raczej trudno się spodziewać, aby w drugiej części sezonu nagle włączyła się do walki o Scudetto.

Kolejne kluby, które eksperci wzięli na tapet to Cagliari i Parma. Potencjał finansowy i kadrowy, a to, gdzie się znajdują obecnie jakoś nie korelują ze sobą. Zwłaszcza Parma, która w swoim składzie ma kilku dobrych piłkarzy, a obecnie jest jej bliżej do Serie C niż do Serie A.

Jedyne nazwisko, jakie znalazło się w podsumowaniu rozczarowań Serie A 2021 to Eusebio Di Francesco. Pewnie można by było dopisać kilku piłkarzy i jeszcze jakiegoś innego szkoleniowca, ale w przypadku byłego trenera Romy zjazd był spektakularny.

Niektórych może dziwić obecność w zestawieniu reprezentacji Włoch, która przecież w 2021 roku została mistrzem Europy i wyśrubowała rekord kolejnych meczów bez porażki. Autorzy podkreślają jednak, że to przez brak bezpośredniego awansu na mundial w Katarze.

