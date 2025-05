Runjaić może opuścić Udinese. Były trener Legii dostał ofertę z innego klubu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Kosta Runjaić otrzymał ofertę od egipskiego Al-Ahly

Kosta Runjaić po zwolnieniu z Legii Warszawa w kwietniu 2024 roku nie spędził zbyt dużo czasu na bezrobociu. Wraz ze startem nowego sezonu znalazł zatrudnienie w jednej z pięciu najlepszych lig w Europie. Niemiecki szkoleniowiec podpisał kontrakt z Udinese.

Przygoda na Półwyspie Apenińskim do pewnego momentu układała się wzorowo. Wszystko zmieniło się w marcu i kwietniu, gdy drużyna wpadła w kryzys, notując serię siedmiu meczów bez zwycięstwa. We włoskich mediach zaczęły pojawiać się informacje o możliwym zakończeniu współpracy pomiędzy stronami. Jak na razie Runjaić wciąż odpowiada za wyniki Udinese i wszystko wskazuje na to, że dokończy sezon z obecnym zespołem. Póki co na trzy kolejki przed końcem zajmują 12. miejsce z dorobkiem 44 punktów.

Niespodziewane informacje ws. przyszłości Runjaicia przekazał serwis Al-Watan. Według nich były trener Legii Warszawa ma na stole ofertę od egipskiego Al-Ahly. Co więcej, 53-latek wyraził zainteresowanie podjęciem pracy z 44-krotnym mistrzem Egiptu. Negocjacje postępuje szybko, a do ustalenia pozostały jedynie kwestie finansowe.

Warto odnotować, że Al-Ahly wystąpi na zbliżających się Klubowych Mistrzostwach Świata. Runjaić zdaniem źródła miałby objąć drużynę przed startem turnieju. W związku z tym pracę w nowym klubie rozpocząłby bardzo szybko, ponieważ już na początku czerwca.