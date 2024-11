Roma znalazła nowego trenera. Wszystko ustalone

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: A.S. Roma vs Bologna F.C

Roma porozumiała się z następcą Juricia

Znamy nazwisko nowego trenera Nicoli Zalewskiego. Do końca sezonu za wyniki Giallorossich będzie odpowiadał Claudio Ranieri. Legendarny szkoleniowe od zakończenia poprzedniego sezonu pozostaje na emeryturze, jednak Roma zdołała przekonać go do powrotu do zawodu. Alfredo Pedulla i Gianluca di Marzio są przekonani, że rozmowy z 73-latkiem dobiegły końca, a obie stron osiągnęły pełne porozumienie.

Zgodnie z informacjami Pedulli Roma analizowała kandydatury aż 12 trenerów. Ostatecznie wybór padł na Ranieriego, który już dwukrotnie pracował na Stadio Olimpico. Jego pierwsza kadencja trwała od 1 września 2009 roku do 20 lutego 2011 roku i obejmowała 84 spotkania, natomiast druga od 8 marca 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku i zamknęła się na 12 meczach.

Ranieri w swoim CV ma takie kluby, jak Cagliari, Napoli, Fiorentinę, Valencię, Atleio, Chelse, Parmę, Juventus, Inter, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdorię i Watford. Włoch miał okazję zaliczyć także krótki pobyt w reprezentacji Grecji (cztery mecze). Jego największe sukcesy to mistrzostwo Anglii z Leicester (15/16), Puchar Włoch z Fiorentiną (95/96), a także Puchar Hiszpanii z Valencią (98/99).