Roma szuka nowego trenera. Syn Ancelottiego czy były opiekun Juve i Milanu?

Roma już teraz przygotowuje się do zmian na ławce trenerskiej na sezon 2025/26. Według doniesień „Corriere dello Sport”, jednym z głównych kandydatów na to stanowisko jest były szkoleniowiec Milanu i Juventusu, Massimiliano Allegri. Jednocześnie Carlo Ancelotti marzy, by na ławce Giallorossich zasiadł jego syn Davide.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Allegri faworytem Romy

Massimiliano Allegri, który w maju tego roku został zwolniony z Juventusu, to nazwisko, które często pojawia się w spekulacjach, zarówno jeśli chodzi o kluby Serie A, jak i zespoły z Premier League. Roma już wcześniej kontaktowała się z włoskim trenerem po zwolnieniu Ivana Juricia, jednak Allegri uznał, że to nie był odpowiedni moment, by dołączyć do klubu ze Stadio Olimpico.

Według najnowszych doniesień, jeśli Allegri nie zdecyduje się na inną ofertę, Roma wznowi negocjacje z jego agentem, Giovanni Branchinim, w nadchodzących tygodniach

Równocześnie „Corriere dello Sport” ujawnia, że Carlo Ancelotti, legenda włoskiej piłki, ma własne marzenie związane z Romą. Trener Realu Madryt chciałby, aby jego syn Davide objął stery Romy w przyszłym sezonie. Davide Ancelotti, który od kilku lat pracuje jako asystent swojego ojca, miałby szansę na pierwszą poważną samodzielną pracę w Serie A.

Claudio Ranieri, który tymczasowo objął Romę, aktywnie uczestniczy w procesie poszukiwań nowego trenera. Klub potrzebuje lidera, który będzie w stanie zbudować długofalową strategię i przywrócić Giallorossim miejsce w europejskiej czołówce.

Massimiliano Allegri, z ogromnym doświadczeniem i licznymi sukcesami w Serie A, wydaje się bezpiecznym wyborem, który mógłby szybko ustabilizować wyniki drużyny. Z drugiej strony, postawienie na Davide Ancelottiego mogłoby być odważnym, ale ryzykownym krokiem, który dałby szansę młodej generacji trenerów.

Zobacz również: Walukiewicz zniesiony na noszach w meczu Serie A. Dramatyczne sceny