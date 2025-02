Reijnders mówi o swojej przyszłości w Milanie. Wszystko jasne

Tijjani Reijnders to jeden z najjaśniejszych punktów Milanu w tym sezonie. Holender, który wzbudził zainteresowanie Manchesteru City, Tottenhamu i Barcelony, nie ma jednak zamiaru opuszczać San Siro. Jak sam przyznał w wywiadzie dla "France Football", wkrótce podpisze nową umowę z Rossonerimi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Reijnders zapowiedział podpisanie nowej umowy z Milanem

Reijnders dołączył do Milanu latem 2023 roku za 20,5 miliona euro z AZ Alkmaar i od tego czasu jego rozwój nabrał tempa. W trwającym sezonie rozegrał już 33 mecze, zdobywając 11 bramek i notując 3 asysty. Stał się nieodzownym elementem środka pola, niezależnie od zmian na stanowisku trenera. – Przeszedłem ogromną przemianę i jestem teraz znacznie bardziej decyzyjny w grze – przyznał Reijnders w rozmowie z “France Football”.

Jego forma nie umknęła uwadze selekcjonera reprezentacji Holandii, dzięki czemu liczba jego występów w kadrze wzrosła do 20. Nic więc dziwnego, że europejskie potęgi zaczęły sondować możliwość transferu, jednak sam piłkarz szybko uciął spekulacje. Reijnders nie zamierza zmieniać klubu i jasno zadeklarował, że przedłuży swój kontrakt z Milanem, który obecnie obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Zobacz wideo: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

– Zainteresowanie innych klubów to pozytywna rzecz, oznacza, że dobrze gram. Ale ja cieszę się każdą minutą na boisku i chcę kontynuować swoją historię w Milanie. Wkrótce podpiszę nową umowę – zdradził Holender.

Pomocnik nie ukrywa, że jego ambicje sięgają daleko poza indywidualne statystyki. Jak sam mówi, jego celem jest zdobywanie trofeów i zapisanie się w historii klubu. – Chcę wygrać jak najwięcej tytułów, bo to one definiują karierę. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć w Milanie – dodał Reijnders.