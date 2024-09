Fonseca ma powód do radości. Wyrósł nowy lider Milanu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Pulisic błyszczy na początku nowego sezonu

Christian Pulisic, który dołączył do Milanu latem 2023 roku za 20 milionów euro z Chelsea, szybko udowodnił, że był wart tych pieniędzy.. W ciągu zaledwie sześciu występów w tym sezonie strzelił cztery bramki i zanotował dwie asysty. Jego ostatni występ w derbach Mediolanu, gdzie otworzył wynik meczu już w 10. minucie, potwierdził jego decydującą rolę na boisku.

Od sezonu 2023-2024, Pulisic zdobył 19 bramek i zanotował 12 asyst w meczach ligowych, co stawia go w czołówce pod względem liczby udziałów przy bramkach w Serie A. Podobne statystyki osiągnął jedynie Lautaro Martínez z Interu, który w tym samym okresie strzelił 27 goli i zaliczył cztery asysty. Pulisic miał udział w 26% wszystkich bramek Milanu w zeszłym sezonie, co czyni go jednym z najważniejszych graczy drużyny.

Mimo że Paulo Fonseca sugeruje, że Pulisic nie jest szczególnie wylewny w szatni, włoskie media, takie jak „Gazzetta dello Sport” i „Corriere dello Sport”, porównują go do takich legend Milanu jak Franco Baresi i Paolo Maldini, którzy byli liderami, choć nie zawsze wyróżniali się głośnym zachowaniem. Pulisic prowadzi drużynę swoją grą na boisku, a jego techniczne umiejętności i zdolność do kreowania sytuacji strzeleckich zyskują uznanie nie tylko wśród kibiców Milanu, ale także w całej Serie A.

Podczas ostatniego meczu z Interem, Pulisic wywołał kontrowersje, uciszając kibiców rywali po swoim golu. Ta gestykulacja tylko potwierdza, że Amerykanin nie boi się presji i potrafi zachować zimną krew nawet w najważniejszych momentach. Dla Milanu Pulisic staje się nie tylko kluczowym zawodnikiem, ale także symbolem nowej ery na San Siro.

