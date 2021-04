AC Milan oficjalnie poinformował, że Zlatan Ibrahimović podpisał nową umowę z klubem. Reprezentant Szwecji przedłużył kontrakt z ekipą z San Siro na kolejny sezon.

Ibrahimovic sezon dłużej z Czerwono-czarnymi

AC Milan opublikował na łamach oficjalnej strony internetowej krótką wiadomość na temat Ibry. Tym samym kibice Rossonerich mogą być spokojni, że 39-latek będzie także w kolejnej kampanii bronił barw teamu z San Siro.

“AC Milan ogłasza, że Zlatan Ibrahimović przedłużył kontrakt z klubem. AC Milan to włoski zespół, z którym Zlatan zaliczył najwięcej występów, zdobywając 84 bramki w 130 spotkaniach. Szwedzki mistrz będzie w kolejnym sezonie nadal bronił barw Rossonerich” – czytamy oficjalnym komunikacie.

Urodzony w Malmoe zawodnik drugą przygodę z Milanem zaczął w styczniu minionego roku. Do ekipy z Mediolanu zawodnik trafił na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej bronił barw LA Galaxy. Niestety dla polskich kibiców calcio skutkowało to tym, że z klubem musiał rozstać się Krzysztof Piątek.

Weteran jak Benjamin Button

W trakcie trwającej kampanii Ibra to najskuteczniejszy strzelec Milanu. Jak dotąd zdobył 17 bramek w 25 spotkaniach. Tylko w lidze włoskiej strzelił 15 goli, co sprawia, że jest na siódmym miejscu w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Serie A. Do pierwszego Cristiano Ronaldo traci 10 trafień, a do drugiego Romelu Lukaku sześć.

Szwed aktualnie jest wyłączony z gry z powodu kontuzji mięśniowej. Na dzisiaj nie jest znany termin powrotu do gry piłkarza. Tymczasem w najbliższy poniedziałek team z Mediolanu w spotkaniu 33. kolejki zagra na wyjeździe z Lazio.

