Victor Osimhen w niedzielny wieczór po raz kolejny był jednym z najlepszych graczy Napoli. Gol Nigeryjczyka otworzył wynik meczu z Romą, który zakończył się zwycięstwem 2:1. Na temat napastnika po spotkaniu wypowiedział się Jose Mourinho. Portugalczyk zdradził, co powinien zmienić, żeby osiągnąć jeszcze wyższy poziom.

Victor Osimhen rozegrał kolejny udany mecz w Serie A

Nigeryjczyk strzelił bramkę, a Napoli wygrało 2:1 z Romą

Jose Mourinho chwalił napastnika, jednak uważa, że ten zbyt często symuluje

Mourinho z ważną radą dla Victora Osimhena

Napoli zrobiło w niedzielę kolejny wielki krok w stronę mistrzostwa Włoch. Błękitni w hicie Serie A pokonali 2:1 AS Romę, a bohaterem został Victor Osimhen. Nigeryjczyk był jednym z najlepszych zawodników na boisku, a w 17. minucie zdobył bramkę, która otworzyła wynik spotkania.

Po spotkaniu snajpera Napoli chwalił Jose Mourinho. Zdaniem Portugalczyka, 24-latkowi niewiele trzeba, do osiągnięcia poziomu Didiera Drogby. Musi jednak rzadziej starać się wymuszać faule.

– On jest już na tym samym poziomie co Didier Drogba. Drogba jednak nie nurkował. Jeśli Victor to zmieni, to w porządku. Gdyby był w klubie z dużą ilością pieniędzy, to na pewno bym go kupił. Jeśli któregoś dnia ma się przenieść do Premier League, to musi się zmienić. We Włoszech akceptują takie zachowanie, jednak w Anglii pod tym względem jest inaczej – stwierdził Mourinho.

– Po meczu powiedziałem mu, że strzelił piękną bramkę, ale musi przestać nurkować. Jego gol był niesamowity. Zrobił to samo, co podczas poprzedniego meczu z nami w tym sezonie. To niesamowity zawodnik – dodał.

Dzięki zwycięstwu nad AS Romą przewaga Napoli nad drugim w tabeli Interem wynosi obecnie 13 punktów. Błękitni mogą zatem czuć się względnie komfortowo.