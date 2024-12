Piotr Zieliński bardzo dobrze wkomponował się w zespół Interu Mediolan. Włoscy dziennikarze prze hitowym meczem w Lidze Mistrzów nie mają wątpliwości co do jego przydatności dla zespołu i wychwalają Polaka.

dpa/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński komplementowany we Włoszech

Piotr Zieliński w lecie tego roku po wielu latach opuścił zespół SSC Napoli i na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Interu Mediolan. Transfer ten był jednym z największych wydarzeń w letnim okienku transferowym we Włoszech, bowiem reprezentant Polski ma na Półwyspie Apenińskim wyrobioną uznaną markę i każdy wie, jak bardzo jakościowym graczem jest.

W zespole z Mediolanu początek miał jednak bardzo trudny. Zieliński sporo musiał czekać na swój pierwszy mecz i otrzymanie prawdziwej szansy. Nadal – pomimo tego, że jest już grudzień – nie ma on jednak pewnego placu, ale to w głównej mierze przez doskonałą formę całego zespołu Simone Inzaghiego oraz dużą konkurencję w drugiej linii Nerazzurrich. W tym sezonie 30-latek rozegrał do tej pory 14 spotkań i zdobył dwa gole. Przed nim i całym Interem we wtorek kolejny ważny mecz w hicie Ligi Mistrzów przeciwko Bayerowi Leverkusen. Włoskie media zapowiadając to starcie w samych superlatywach piszą o Zielińskim.

“Trener Inzaghi ma tę wielką zaletę, że może liczyć na wybitnych zawodników, takich jak Zieliński i Frattesi. Obaj mają różne, ale uzupełniające się cechy: Zieliński to as, który może stwarzać okazje, podczas gdy Frattesi to solidny pomocnik, który wie, jak dobrze wpasować się w wolne przestrzenie. Ich umiejętności gry na boisku mogą zrobić różnicę” – pisze serwis “mondo-inter.it”.

Czytaj więcej: Juventus chce transferu reprezentanta Polski! To byłby hit