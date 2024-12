Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Jakub Kiwior na celowniku Juventusu

Jakub Kiwior w ostatnim czasie łączony jest intensywnie z odejściem z Arsenalu. Reprezentant Polski nie ma pewnego miejsca w składzie i choć ostatnio zaczął grać nieco więcej, to jego rola nadal pozostaje niezmienna, a co więcej, nadal są spore zastrzeżenia co do jego gry. W ostatnim meczu przeciwko Fulham 24-latek popełnił spory błąd, który kosztował Kanonierów stratę gole, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

WIDEO: Arsenal – skróty meczów

Dlatego też przyszłość Kiwiora w Arsenalu nie jest pewna. Media łączą Polaka z zimowym odejściem z klubu. Według części z nich głównym kandydatem do pozyskania obrońcy ma być zespół SSC Napoli, który mocno zabiega o nowego stopera, ale okazuje się, że nie tylko ekipa spod Wezuwiusza chce Polaka. Jak poinformował serwis “Tuttomercatoweb”, zainteresowany pozyskaniem Jakuba Kiwiora jest Juventus.

Stara Dama – podobnie jak zespół z Neapolu – szuka wzmocnienia linii defensywnej i Polak został wytypowany jako potencjalny nowy gracz ekipy Thiago Motty. W stolicy Piemontu spotkałby się z Arkadiuszem Milikiem, ale na drodze mogą stanąć warunki transferowe, bowiem Arsenal liczy na wypożyczenie z opcją wykupu lub też transfer definitywny, a nie samo wypożyczenie, co może nieco komplikować sprawę dla Juventusu.

