LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Oficjalnie: Marco Baroni nie jest już trenerem Hellasu Verona

Hellas Verona za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych wystosował oficjalny komunikat informujący o zmianie na ławce trenerskiej. Z posady szkoleniowca włoskiego klubu ustąpił bowiem Marco Baroni, który najprawdopodobniej przejmie stery nad Lazio Rzym. 60-letni fachowiec w stołecznym klubie zastąpi Igora Tudora. W tym momencie nie wiadomo, kto zajmie miejsce Marco Baroniego na Stadio Marcantonio Bentegodi.

Grazie di tutto, mister #Baroni e in bocca al lupo per il tuo futuro professionale! #HVFC pic.twitter.com/QfXUm7eF8T — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 10, 2024

Przypomnijmy, że zawodnikiem Hellasu Verona na co dzień jest Paweł Dawidowicz, który koszulkę drużyny Gialloblu z powodzeniem przywdziewa od 2018 roku. W drugiej części minionego sezonu w tym klubie występował również Karol Świderski, który został wypożyczony z Charlotte FC. Nie jest jednak jeszcze jasne, czy ekipa z Serie A ostatecznie zdecyduje się na wykupienie napastnika reprezentacji Polski, za którego trzeba będzie zapłacić kilka milionów euro.

Przypomnijmy, że Hellas Verona rzutem na taśmę utrzymał się w elicie mając tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Do Serie B powędrowały takie zespoły jak Frosinone Calcio, US Sassuolo oraz Salernitana. Awans do elity wywalczyły natomiast Parma Calcio, Como 1907 i Venezia FC.