Oficjalnie: Koen Casteels zagra w Arabii Saudyjskiej

Kontrakt Koena Casteelsa z Wolfsburgiem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i już wiadomo, że umowa między stronami nie zostanie przedłużona. Wiemy również, gdzie swoją karierę będzie kontynuował 31-letni bramkarz. O pozyskaniu dziesięciokrotnego reprezentanta Belgii oficjalnie poinformował bowiem klub z Arabii Saudyjskiej, Al-Qadsiah. Nowy zespół Koena Casteelsa to beniaminek Saudi Pro League, który miniony sezon na zapleczu zakończył na 1. miejscu w tabeli.

كاستيلس حـارس الفرسـان حتى 2027 🤩❤️!#قدساوي_أول_وتالي | #القادسية pic.twitter.com/HpG0v8KJ2n — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) June 10, 2024

Mierzący 197 centymetrów wzrostu golkiper na Półwyspie Arabskim zarobi wielkie pieniądze, co przekonało go do przyjęcia oferty z Bliskiego Wschodu, pomimo kilku propozycji ze strony europejskich drużyn. Odejście 31-letniego Belga z ekipy Wilków to bardzo dobra wiadomość dla Kamila Grabary. Przypomnijmy, że polski bramkarz w letnim okienku za 13,5 miliona euro przejdzie z Kopenhagi do Wolfsburga i wszystko wskazuje na to, że od razu wskoczy między słupki zespołu z Bundesligi.

Koen Casteels z powodzeniem występował w barwach drużyny Die Woelfe od stycznia 2015 roku, gdy przeprowadził się na Volkswagen-Arenę za 1,5 miliona euro z TSG 1899 Hoffenheim. Doświadczony zawodnik od tamtej pory rozegrał łącznie 275 meczów, wpuścił 357 goli i zachował aż 91 czystych kont.