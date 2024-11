Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Paulo Sousa

Paulo Sosua wróci do Europy? On sam jasno komentuje

W ostatnich dniach i tygodniach sporo dyskutuje się na temat możliwej kolejnej zmiany na ławce trenerskiej w AS Romie. Pozycja Ivana Jucicia, który po kilku kolejkach tego sezonu zastąpił Daniele De Rossiego jest podważana ze względu na słabą grę i przeciętne wyniki. Zespół z Wiecznego Miasta aktualnie zajmuje odległe 12. miejsce w tabeli Serie A.

Dlatego też w mediach pojawiły się w ostatnim czasie nazwiska potencjalnych kandydatów do zastąpienia obecnego szkoleniowca Romy. Jednym z nich ma być Paulo Sousa. Były selekcjoner reprezentacji Polski obecnie pracuje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dokładnie w zespole Shabab Al-Ahli. Niemniej on sam mówi teraz w rozmowie z “Corriere dello Sport” o plotkach łączących go z pracą i powrotem do ligi włoskiej.

– Wiele lat temu kontaktował się ze mną Franco Baldini (były dyrektor AS Romy – red.). Później? Nic więcej, zero konkretów. W Dubaju poczynili bardzo duże inwestycje, sprawiają, że czuję się tutaj dobrze, chcę tu dalej pracować i z nimi wygrywać – powiedział Paulo Sosua dla “Corriere dello Sport”.

