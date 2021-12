PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala po niespełna kwadransie pojedynku Venezii z Juventusem opuścił murawę z kontuzją. Platforma DAZN uważa, że Argentyńczyk cierpi na uraz kolana.

Paulo Dybala po kilkunastu minutach opuścił murawę w trakcie meczu Venezii z Juventusem

Argentyńczyk często boryka się z kontuzjami i wiele wskazuje na to, że czeka go kolejna przerwa w grze

Według DAZN, 28-latek cierpi na uraz kolana

Kolejna kontuzja Paulo Dybali

Problemy zdrowotne Paulo Dybali zdają się nie mieć końca. Argentyńczyk w przeszłości często mierzył się z kontuzjami, w wyniku jednej z nich pauzował przez miesiąc na przełomie września i października. Wszystko wskazuje na to, że 28-latka czeka kolejna przerwa w grze.

W dwunastej minucie spotkania Venezii z Juventusem Mattia De Sciglio starł się z rywalem i trzymał się za kolano. Wydawało się, że to prawy obrońca opuści murawę, ale ten doszedł do siebie. W przeciwieństwie do Dybali. Choć nie brał udziału we wspomnianej akcji, Argentyńczyk zgłosił uraz Massimiliano Allegriemu, a ten wprowadził za niego Kaio Jorge’a.

Komentatorzy z początku uważali, że problemy Argentyńczyka są natury mięśniowej, ale platforma DAZN uważa inaczej. Według niej 28-latek ma problemy z kolanem, na które nałożony został bandaż, gdy tylko zawodnik usiadł na ławce.

Zapewne Dybala w najbliższych dniach przejdzie badania medyczne. Po nich dowiemy się, jak długa absencja czeka jednego z najważniejszych zawodników Starej Damy. W bieżącym sezonie Argentyńczyk zanotował już osiem bramek i cztery asysty w 16 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

