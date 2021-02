Gdyby nie kryzys finansowy związany z pandemią koronawirusa Lautaro Martinez prawdopodobnie nie występowałby już w barwach Interu Mediolan. Tymczasem obecnie Argentyńczyk jest o krok od podpisania nowego kontraktu z włoskim klubem. Według informacji Tuttosport powinno dojść do tego pod koniec obecnego miesiąca.

Obecna umowa 23-letniego napastnika z mediolańskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Znajduje się w nim klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 111 milionów euro. Przed rokiem z pozyskaniem piłkarza mocno łączona była FC Barcelona, która długo negocjowała warunki transferu z Interem Mediolan. Ostatecznie kataloński klub nie był w stanie spełnić oczekiwań Nerazzurrich, na co wpływ miała jego trudna sytuacja finansowa. To także jeden z efektów pandemii koronawirusa.

Warunki nowego kontraktu ustalone

Martinez ostatecznie pozostał w Mediolanie i cały czas jest ważnym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Antonio Conte. Przedstawiciele obu stron w ostatnich miesiącach prowadziły rozmowy w sprawie warunków przedłużenia obecnego kontraktu i według Tuttosport udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienie.

Do decydujących rozmów doszło w styczniu. Ich efektem są ustalone warunki umowy, która ma obowiązywać do 2024 roku. Dzięki nowemu kontraktowi znacząco wzrośnie również wynagrodzenie piłkarza, który obecnie zarabia 2,5 miliona euro rocznie. Po podpisaniu umowy jego apanaże wzrosną do kwoty 4,5 miliona. Ta może jeszcze wzrosnąć dzięki zawartym w kontrakcie bonusom.

Według Tuttosport w nowej umowie nie znajdzie się klauzula odstępnego.

43 bramki Martineza dla Interu

Lautaro Martinez do Interu Mediolan trafił latem 2018 roku za 25 milionów euro z Racingu Club. Od tamtej pory, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, rozegrał w jego barwach 116 spotkań, zdobywając 43 bramki.

W obecnym sezonie zdążył już rozegrać 32 mecze, 13 razy wpisując się na listę strzelców. W Serie A wystąpił 22 razy, strzelając 11 goli i dokładając do tego sześć asyst. Kolejną szansę na poprawienie tego dorobku będzie miał w najbliższy weeekend. 21 stycznia (niedziela) Inter zmierzy się w meczu na szczycie Serie A z Milanem.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin