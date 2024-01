Nicola Zalewski w meczu z Hellasem Werona pojawił się na boisku w drugiej połowie spotkania. Zaskoczeniem była pozycja, na której wystąpił. Daniele De Rossi zdecydował się wystawić go tuż za plecami napastnika.

Imago / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Daniele De Rossi zdecydował się zmienić pozycję na boisku Nicoli Zalewskiego

Polak w meczu z Hellasem zmienił Paulo Dybale i grał jako ofensywny pomocnik obok Lorenzo Pellegrini’ego

Wcześniej za kadencji Mourinho reprezentant Polski występował w roli wahadłowego

Nicola Zalewski wrócił do gry na pozycji, na której nie grał prawie 3 lata

Daniele De Rossi bardzo szybko wprowadził zmiany w AS Romie. Największą różnicą, jaką można zauważyć na pierwszy rzut oka jest zmiana pozycji Nicoli Zalewskiego. Włoski szkoleniowiec podczas ostatniej ligowej potyczki z Hellasem wystawił Polaka na pozycji ofensywnego pomocnika. Na pomeczowej konferencji prasowej nowy opiekun “Giallorossi” przyznał, że ta decyzja mogła postawić 21-latka w trudnej sytuacji.

– Nie jest łatwo odwzorować to, co robi Dybala. Zdecydowałem się wystawić Zalewskiego na pozycji, na której nie występował od dłuższego czasu. Być może postawiłem go w trudnej sytuacji – powiedział Daniele De Rossi.

Zalewski zagrał we wczorajszym meczu 33 minuty, ale nie wpłynął znacząco na grę zespołu. Miał 14 kontaktów z piłką, a jego celność podań wyniosła zaledwie 50% (4/8 celnych podań). Do tego reprezentant Polski wygrał zaledwie 1 z 4 pojedynków.

Zmiana pozycji polskiego piłkarza może zaburzyć plany Michała Probierza. Do tej pory Zalewski grywał na wahadle i właśnie na tej pozycji był testowany w reprezentacji Polski za kadencji 51-letniego selekcjonera.