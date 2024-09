Liverpool – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2024)

Insidefoto di andrea staccioli/Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool – Bournemouth: przewidywania

Liverpool na własnym stadionie w meczu 5. kolejki angielskiej Premier League podejmie zespół Bournemouth. Podopieczni Arne Slota są w tym sezonie bardzo dobrze dysponowani i po czterech kolejkach zajmują 4. miejsce w tabeli, zaś goście są na jedenastej lokacie. Faworyt jest więc znany, niemniej można spodziewać się ciekawego meczu, bowiem do tej pory obie ekipy przyzwyczaiły nas do tego, że w ich spotkaniach pada spora liczba bramek. Tak więc patrząc na to, że kurs na zwycięstwo gospodarzy jest dość niski, to w tym meczu warto postawić over goli. Mój typ na ten mecz: liczba goli: powyżej 3,5.

Liverpool – Bournemouth: ostatnie wyniki

Liverpool bardzo dobrze wszedł w nowy sezon Premier League. Wielu kibiców oraz dziennikarzy miało wątpliwości co do tego, czy zespół bez wielkich wzmocnień oraz po zmianie trenera da radę szybko pozbierać się i rywalizować w mocnej lidze. Po czterech meczach The Reds mają dziewięć punktów i zajmują czwartą lokatę w lidze. Przed tygodniem przytrafiła się jednak porażka z Nottingham Forest i to na własnym stadionie.

Z kolei Bournemouth dotychczas tylko raz mogło poczuć smak trzech punktów, gdy w trzeciej kolejce udało im się pokonać Everton 3:2. Przed tygodniem ulegli jednak Chelsea, a wcześniej remisowali oni z Newcastle oraz Nottingham Forest. To przekłada się pięć punktów w czterech meczach i 11. miejsce w tabeli Premier League.

Liverpool – Bournemouth: historia

Historia spotkań tych zespołów jest oczywiście zdecydowanie bardziej korzystniejsza dla zespołu Liverpoolu. W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsi okazywali się gracze The Reds, którzy w pierwszym meczu wygrali skromnie, bo 2:1, ale już w rewanżu było 4:0 dla graczy z miasta Beatlesów. Z kolei w jeszcze wcześniejszym sezonie raz wygrał zespół Jurgena Klopp, ale w pierwszym meczu było 1:0 dla Bournemouth. Ostatni remis w starciu tych drużyn miał miejsce w kwietniu 2017 roku, gdy na Anfield Road padł wynik 2:2.

Liverpool – Bournemouth: kto wygra?

Liverpool – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Faworytem tego starcia jest oczywiście zespół Liverpoolu, na którego bukmacherzy wystawili stosunkowo niskie kursy, bowiem na ich trzy punkty zagramy za mniej więcej 1.30. Z kolei remis wyceniany jest na około 6.10. Zwycięstwo Bournemouth to z kolei około 9.00.

Liverpool – Bournemouth: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Bournemouth Andoni Iraola Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 9 Darwin Núñez 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley 2 Dean Donny Huijsen 7 David Brooks 14 Alex Scott 17 Luis Sinisterra 22 Julian Araujo 23 James Hill 26 Enes Ünal 29 Philip Billing 42 Mark Travers

Liverpool – Bournemouth: transmisja

Początek tego meczu zaplanowany jest na sobotę 21 września o godzinie 16:00 na Anfield Road. Transmisja tego starcia przewidziana jest na platformie streamingowej Viaplay.

