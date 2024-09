fot. MatchDay Images Limited DW / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City chciał Nicolo Barellę z Interu Mediolan

Man City w trakcie kampanii 2024/2025 rywalizuje o kolejne mistrzostwo Premier League, a także chce namieszać w Lidze Mistrzów. Tymczasem ostatnio na temat planów transferowych Obywateli w rozmowie z La Gazzetta dello Sport wypowiedział się były reprezentant Włoch.

Oglądaj skróty meczów Premier League

– Widziałeś występ Nicolo Barelli przeciwko Manchesterowi City? Łatwo zrozumieć, dlaczego Josep Guardiola chciał go pozyskać. Dla mnie jest wart tyle samo, co Rodri. To inna rola, ale poziom jest ten sam – przekonywał Marco Materazzi.

Reprezentant Włoch został wybrany po spotkaniu Man City – Inter za najlepszego zawodnika meczu. W każdym razie Barella nie był jedynym graczem, który zainteresował się menedżer mistrzów Anglii. Na celowniku Man City znajdował się też Alessandro Bastoni.

Nerazzurri w najbliższy weekend zmierzą się w derbach z AC Milan. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:45. Inter przystąpi do potyczki po dwóch remisach z rzędu, kolejno z Man City (0:0) i Monzą (1:1). Z kolei ekipa Paulo Fonseki ma za sobą porażkę z Liverpoolem (1:3) i wygraną z Venezią (4:0).

Inter w tabeli Serie A plasuje się aktualnie na trzeciej pozycji, legitymując się bilansem ośmiu punktów. Liderem rozgrywek jest Udinese Calcio z 10 oczkami przed SSC Napoli z dziewięcioma punktami.

Czytaj więcej: Inter szuka nowego bramkarza. Realny transfer z Premier League