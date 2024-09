Nicola Zalewski po fiasku transferu do Galatasaray Stambuł może otrzymać od AS Romy nowy kontrakt. O tym, że takie rozmowy wkrótce mogą ruszyć donosi Gianluca Di Marzio.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski z nowym kontraktem w AS Romie

Nicola Zalewski to w ostatnich dniach i tygodniach najgorętsze nazwisko na rynku transferowym jeśli chodzi o zawodników z naszego kraju. Lewy wahadłowy lub też skrzydłowy AS Romy łączony był przez kilka dni w samej końcówce okienka transferowego z ekipą Galatasaray Stambuł. Turcy namawiali Polaka na przenosiny m.in. bardzo lukratywną ofertą kontraktową, ale ostatecznie do tego ruchu nie doszło.

Władze klubu postanowiły nawet wykluczyć reprezentanta Polski z pierwszego zespołu i wydawało się, że 22-latek może skończyć zamiast w nowym klubie, to w tzw. klubie “kokosa”. Niemniej zmiany m.in. na ławce trenerskiej AS Romy, gdzie z posadą pożegnał się Daniele De Rossi spowodowały, że Zalewski szybko został przywrócony do pierwszej drużyny. A teraz z kolei okazuje się, że Nicola może otrzymać od władz zespołu ze Stadio Olimpico ofertę nowego kontraktu.

Jak przekazał Gianluca Di Marzio, wkrótce może dojść do rozmów ws. przedłużenia współpracy pomiędzy stronami, bowiem na usługi Polaka bardzo liczy Ivan Jurić. Aktualna umowa Nicoli Zalewskiego wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, tak więc obu stronom zależy na szybkim wyklarowaniu swojej sytuacji.

W sumie Zalewski ma na koncie 109 występów w zespole z Wiecznego Miasta, zdobył w nich dwa gole i zanotował siedem asyst.

