Antonio Conte wróci na stadion Juve. Co na to fani Starej Damy?

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Kibice Juventusu podzieleni w sprawie Antonio Conte

Juventus w jednym z hitów piątej kolejki Serie A zmierzy się w roli gospodarza z SSC Napoli. Tymczasem przed tym starciem podzieleni w sprawie powrotu trenera Antonio Conte na Allianz Stadium są fani Starej Damy. Tuttosport daje do zrozumienia, że nie jest przesądzone, że były selekcjoner reprezentacji Włoch zostanie przywitany gwizdami przez fanów Juve.

Conte już gościł na arenie w Turynie po rozstaniu z Juventusem. Miało to miejsce, gdy prowadził Inter Mediolan. Niemniej tego typu potyczki miały miejsca w latach 2020 i 2021, gdy trybuny święciły pustakami ze względu na pandemię COVID-19.

Turyński dziennik przekonuje z kolei, że nie wszyscy kibice Juve mogą przyjąć wrogą postawę względem Conte. O ile negatywnie do trenera mogą być nastawieni ultrasi z Curva Sud, to zwykli kibice mogą z większą wyrozumiałością mogą podejść do decyzji szkoleniowca w sprawie kontynuowania swojej kariery trenerskiej.

Godne przypomnienia jest to, że Conte rok temu spotkał się z kibicami Juve w trakcie meczu z udziałem legend klubu. Był wówczas przywitany brawami. Niemniej wśród tłumu ludzi nie było ultrasów. Od tamtej pory doświadczony trener robił, co w jego mocy, aby poprawić swoje relacje z kibicami Starej Damy. Mimo że ostatnio przez fanów Napoli był proszony o intonowanie antyjuventusowych przyśpiewek. Wypowiedział się w tej sprawie wprost. Podkreślił, że jest częścią historii Juventusu i nie da się wymazać z jego tożsamości tego, co osiągnął z Juve i co zrobił dla tego klubu.

