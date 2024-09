Inter szuka nowego bramkarza. Realny transfer z Premier League

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Inter Mediolan chce znaleźć następcę Yanna Sommera

Inter Mediolan po tym, jak z klubem zakończył współpracę Samir Handanovic postawił w bramce na Yanna Sommera. Reprezentant Szwajcarii ma co prawda kontrakt z klubem ze Stadio Giuseppe Meazza do końca czerwca 2026 roku. Niemniej decydenci Nerazzurrich już rozglądają się za następcami 35-latka, twierdzi Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że na celowniku klubu z Serie A znalazł się Guglielmo Vicario. 27-letni bramkarz to dwukrotny reprezentant Włoch, mający do 2028 roku kontrakt z Tottenhamem Hotspur. To sprawia, że golkiper do tanich rozwiązań nie będzie należał. Na dzisiaj rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 35 milionów euro.

Vicario dołączył do ekipy z Londynu latem 2023 roku, kosztując wówczas blisko 20 milionów euro. Bramkarz wcześniej bronił barw takich ekip jak: Empoli, Cagliari Calcio czy Perugii. W tej kampanii rozegrał jak na razie cztery mecze w lidze angielskiej, w których stracił cztery bramki i w jednym spotkaniu zachował czyste konto.

Dla samego zawodnika transfer do Interu byłby bez wątpienia ciekawą opcją na kontynuowanie kariery. Po pierwsze mógłby wrócić do rodzinnego kraju, a po drugie grałby w jednym z największych klubów we Włoszech. Na dzisiaj oprócz Sommera na pozycji bramkarza w mediolańskiej ekipie mogą grać: Josep Martinez, Raffaele Di Gennaro czy Andrei Radu.

