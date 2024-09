Flick stracił cierpliwość. Barcelona gotowa na sprzedaż piłkarza

Hansi Flick stracił cierpliwość do Ferrana Torresa. Jak informuje El Nacional.cat, Barcelona jest gotowa do sprzedaży napastnika.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres na wylocie. Flick ma dość

Hansi Flick jest niezadowolony z występów Ferrana Torresa i według najnowszych informacji szkoleniowiec stracił cierpliwość do napastnika. Hiszpan nie spełnił oczekiwań niemieckiego trenera, co może niebawem poskutkować transferem do innego klubu. W powietrzu wisi ciekawa wymiana z włoskim klubem.

Napastnik zagrał w pięciu meczach tego sezonu, notując bramkę, asystę oraz czerwoną kartkę. Właśnie wykluczenie z boiska miało rozwścieczyć Flicka, który pominął Ferrana Torresa w meczu z AS Monaco. Trener wolał postawić na Erica Garcię i przesunąć wyżej Pedriego, aniżeli dać szansę bardziej ofensywnemu piłkarzowi.

W tej sytuacji Hansi Flick ma nadzieję, że Ansu Fati spełni pokładane w nim nadzieje. Bez wątpienia byłaby to cenna opcja w ataku, która mogłaby pomóc drużynie w obliczu wielu kontuzji. 21-latek powoli wraca do gry właśnie po urazie, a nabawił się go podczas okresu przygotowawczego. Wydaje się, że nawet Fati cieszy się obecnie większym zaufaniem, niż Ferran Torres.

Barcelona ma pewien plan na przyszłość. Ponoć Duma Katalonii jest gotowa zaoferować Ferrana Torresa w ramach wymiany z Atalantą Bergamo. W zamian do Hiszpanii miałby powędrować Ederson. Brazylijski pomocnik zrobił bardzo dobre wrażenie w poprzedniej edycji Ligi Europy, która dla włoskiej drużyny okazała się zwycięska.

