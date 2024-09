Górnik Zabrze – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2024)

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Górnik Zabrze – GKS Katowice: przewidywania

Wielki mecz na zakończenie sobotniej serii gier w 9. kolejce PKO Ekstraklasy. Górnik Zabrze na własnym stadionie podejmie zespół GKS-u Katowice. To będzie starcie dwóch zaprzyjaźnionych kibicowskich ekip, które z pewnością na trybunach przygotują świetne widowisko. Czy tak samo będzie na murawie? Trudno powiedzieć, bowiem jak do tej pory zarówno zabrzanie, jak i beniaminek z Katowic są w dość przeciętnej formie, choć trzeba przyznać, że goście jako beniaminek radzą sobie lepiej, niż można było sobie zakładać. W tym meczu warto postawić na gole. Mój typ na tę rywalizację: BTTS – obie drużyny strzelą.

Górnik Zabrze – GKS Katowice: ostatnie wyniki

W tym sezonie obie ekipy radzą sobie dość mocno przeciętnie, ale przyznać trzeba, że – co dość zaskakujące – wyżej w tabeli jest beniaminek z Katowic. Gracze Rafała Góraka po dotychczasowych ośmiu meczach mają na swoim koncie dziewięć punktów i są najlepszym pod tym względem beniaminkiem. Przed tygodniem zremisowali oni 2:2 z Widzewem Łódź, a wcześniej ulegli Zagłębiu Lubin oraz wygrali z Jagiellonią Białystok przy Bukowej.

Z kolei jeśli chodzi o Górnik, to jest on daleki od formy z końcówki poprzedniego sezonu. Podopieczni Jana Urbana przegrali trzy ostatnie mecz i z dorobkiem ośmiu punktów lokują się na 14. pozycji w ligowej stawce. Co ciekawe, ostatnie dwa mecze to dwa starcia z innymi beniaminkami Ekstraklasy i oba zostały przez Górnik przegrane, czy tym razem będzie inaczej?

Górnik Zabrze – GKS Katowice: historia

Oba te zespoły w lidze nie miały ze sobą okazji mierzyć się od wielu już lat. A o poziomie PKO Ekstraklasy nie ma nawet co mówić. W sezonie 2016/17 ostatni raz spotkali się oni na poziomie 1. ligi. Wówczas w Katowicach padł remis, a u siebie lepszy okazał się Górnik. W ostatnich latach jednak dwukrotnie Górnik spotykał się z GKS-em w Pucharze Polski. W 2022 roku zabrzanie wygrali 2:1, zaś ostatnio we wrześniu 2023 roku było już 4:0 dla zespołu Trójkolorowych.

Górnik Zabrze – GKS Katowice: kto wygra?

Górnik Zabrze – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Kursy na zwycięstwo w tym starciu są z dość mocnym wskazaniem na Górnik Zabrze. To na ich trzy punkty zagramy za mniej więcej 2.20. Z kolei remis wyceniany jest na 3.30 lub też 3.40. Bardzo równe kursy są z kolei na GKS Katowice, bowiem ich zwycięstwo wyceniane jest na 3.30.

Górnik Zabrze – GKS Katowice: transmisja

Spotkanie Górnika Zabrze z GKS-em Katowice będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto spotkanie będzie możliwe do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Już za 65 zł miesięcznie możesz uzyskać dostęp do pakietu dającego prawo do oglądania nie tylko wszystkich meczów Ekstraklasy, ale również Ligi Mistrzów w nowym sezonie. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

