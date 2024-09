News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ederson zamieni Atalantę na Manchester United?

Mimo że letnie okno transferowe dopiero co się zamknęło, to Manchester United już pracuje nad transakcjami, które planuje przeprowadzić w kolejnych okienkach. Skauci Czerwonych Diabłów od dawna monitorują sytuację Edersona – podaje brazylijska stacja telewizyjna “TNT Sports”. Co ważne, nie chodzi o bramkarza Manchesteru City, ale o jego młodszego rodaka, na co dzień występującego w Atalancie Bergamo.

Oglądaj skróty meczów Premier League

25-letni pomocnik wyróżnia się na tle swoich kolegów z drużyny, co oczywiście nie uchodzi uwadze europejskich gigantów. Manchester United musi jednak liczyć się ze sporą konkurencją w walce o podpis Brazylijczyka. Według mediów zawodnika na swoim celowniku mają również takie kluby jak Newcastle United oraz FC Barcelona.

Ederson Jose dos Santos Lourenco da Silva znany jako po prostu Ederson z powodzeniem występuje w barwach Atalanty Bergamo od lipca 2022 roku, gdy trafił na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za niespełna 23 miliony euro z innej włoskiej ekipy – Salernitany. Wcześniej 25-latek grał w rodzimych klubach – Corinthians, Fortalezie, a także Cruzeiro.

Środkowy pomocnik w koszulce drużyny Nerazzurrich rozegrał łącznie 96 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 3 asysty, będąc bardzo ważnym piłkarzem zespołu prowadzonego przez Gian Piero Gasperiniego. Serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Edersona na około 40 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.