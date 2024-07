Zalewski przed zmianą klubu? Możliwy transfer w Serie A

Nicola Zalewski od momentu, gdy stery nad AS Romą przejął Daniele De Rossi nie ma łatwego życia w stołecznym klubie. TuttoMercatoWeb przekonuje, że reprezentant Polski może zmienić klub.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski może zamienić AS Romę na Torino

Nicola Zalewski to zawodnik, mający kontrakt ważny z AS Romą do końca czerwca 2025 roku. Realny scenariusz zakłada natomiast, że reprezentant Polski może już w tym roku zmienić pracodawcę. Ciekawe wieści na temat 22-latka przekazało TuttoMercatoWeb.

Źródło przekonuje, że Zalewski może być częścią wymiany graczy między klubem z Rzymu a Torino. Zalewski miałby trafić do ekipy z Turynu. Z kolei w przeciwnym kierunku miałby się natomiast udać Raoul Bellanova. Urodzony w Rho piłkarz jest wyceniany na 15 milionów ero. Zaliczył już także dwa występy w reprezentacji Włoch.

Jeśli transakcje z udziałem obu graczy doszłyby do skutku, to wychowanek Giallorossich miejsce w składzie mógłby rywalizować z Valentino Lazaro czy Mergim Vojvodą. Zalewski w przypadku przeprowadzki do Torino mógłby jednocześnie być w jednym klubie z Karolem Linettym.

21-krotny reprezentant Polski od momentu, gdy z Romą rozstał się Jose Mourinho, nie miał okazji do regularnej gry. W trakcie kadencji Daniele De Rossiego w roli szkoleniowca rzymian zaliczył zaledwie dziewięć spotkań. Grywał jednak głównie w końcówkach.

Nowy sezon ligowe w lidze włoskiej zacznie się w trzeci weekend sierpnia. Roma zagra wówczas na wyjeździe z Cagliari Calcio. Z kolei Torino czeka wyjazdowa potyczka z Milanem.

