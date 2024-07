Xabi Alonso marzy o transferze gwiazdy Realu Madryt

Xabi Alonso może spróbować pozyskać jednego z graczy Realu Madryt. Wieści w tej sprawie przekazało The Mirror, sugerując, że do ekipy z Bundesligi może trafić reprezentant Turcji.

fot. Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayern Leverkusen zainteresowany Ardą Gulerem z Realu Madryt

Xabi Alonso przez długi czas łączony był z różnymi klubami. Hiszpan przymierzany był między innymi do Bayernu Monachium czy Liverpoolu, a było to następstwem wygrania mistrzostwa Bundesligi. Xabi Alonso ostatecznie podjął jednak decyzję, aby kontynuować swoją pracę w klubie z Bay Arena.

Jasne jest, że kadra Los Blancos opiera się na młodych graczach. Ostatnio do Realu dołączyli Endrick i Kylian Mbappe. Z kolei już wcześniej do drużyny dołączali: Vinicius Jr, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga czy Rodrygo. W związku z tym nie wszyscy będą mogli liczyć na regularną grę. The Miror daje zatem do zrozumienia, że niepewna jest przyszłość Ardy Gulera.

Obiecujący talent zasilił szeregi Królewskich w lipcu minionego roku z Fenerbahce za 20 milionów euro. Zawodnik już niejednokrotnie pokazał, że drzemie w nim ogromny potencjał, aby jednak ten się rozwinął, to potrzebna jest regularna gra. Real może tego nie zapewnić, a źródło podaje, że ciekawym rozwiązaniem dla 19-latka może być wypożyczenie do Bayeru Leverkusen. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest trener Xabi Alonso.

Arda Guler ma za sobą sezon, w którym zaliczył pięć spotkań na Euro 2024. W poprzedniej kampanii wystąpił natomiast w 12 meczach, notując w nich sześć trafień. Turecki piłkarz ma kontrakt z klubem La Liga do 2029 roku. Rynkowa wartość Ardy Gulera kształtuje się w wysokości 45 milionów euro.

