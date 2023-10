IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Jose Mourinho

W aferę bukmacherską we Włoszech miał być zamieszany Nicola Zalewski

Polak jednak zaprzeczył oskarżeniom

Teraz o całej sprawie wypowiedział się Jose Mourinho

“Śmialiśmy się z tego”

We Włoszech oraz całej Europie głośno ostatnio o aferze bukmacherskiej. Kilku piłkarzy z Serie A miało być zamieszanych w nielegalne obstawianie meczów. Wśród nich miał być także Polak, a mianowicie Nicola Zalewski. Wahadłowy AS Romy miał postawić na swoją żółtą kartkę w meczu z Salernitaną (otrzymał ją w 94. minucie meczu). Sam zainteresowany odcina się od oskarżeń, a informator Fabrizio Corony, który poinformował o sprawie stwierdził, że zawodnik Romy został pomówiony. Teraz do sprawy Polaka i Stephana El Shaarawy’ego, który również jest oskarżony odniósł się szkoleniowiec AS Romy.

– Rozmawiałem z moimi piłkarzami o tym skandalu. Nawet śmialiśmy się z tego z Zalewskim. Ja jestem bardzo spokojny, ponieważ ufam moim zawodnikom, podobnie jak klub. Wszyscy jesteśmy razem i zachowujemy spokój – powiedział na konferencji prasowej Jose Mourinho.

