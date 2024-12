Manchester United może spróbować pozyskać Victora Osimhena już w zimowym okienku - donosi dziennik Il Mattino. Dotychczas wydawało się, że Nigeryjczyk dokończy sezon w Galatasaray Stambuł, do którego został wypożyczony z SSC Napoli.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Manchester United myśli o pozyskaniu Victora Osimhena

Victor Osimhen podczas ostatniego letniego okna transferowego został wypożyczony z SSC Napoli do Galatasaray Stambuł. Przeprowadzka 25-letniego napastnika nad Bosfor była wówczas ogromnym zaskoczeniem. Jednak Nigeryjczyk szybko zaaklimatyzował się w tureckim klubie, gdzie rozkochał w sobie tamtejszych kibiców. Zdaniem wielu mediów włodarze Lwów spróbują wykupić Victora Osimhena, albo przynajmniej zatrzymać go do końca tego sezonu, gdy wygaśnie transfer czasowy.

Ten scenariusz może jednak się nie ziścić, ponieważ sytuację skutecznego napastnika bacznie monitoruje jeden z europejskich gigantów, a mianowicie Manchester United. Jak dowiedział się włoski dziennik “Il Mattino”, Czerwone Diabły rozważają wpłacenie klauzuli odstępnego i zakontraktowanie 35-krotnego reprezentanta Nigerii. Taka transakcja wiązałaby się z wyłożeniem na stół około 62 milionów funtów. Zainwestowanie takich pieniędzy nie powinno stanowić problemu dla działaczy klubu z Old Trafford.

Ruben Amorim, czyli nowy szkoleniowiec zespołu Red Devils, jest świadomy, że jego zespołowi przydałoby się wzmocnienie w linii ataku. Victor Osimhen, który błyszczy na tureckich boiskach, byłby gwarantem kilkunastu goli w sezonie. Mierzący 186 centymetrów snajper na przestrzeni aktualnej kampanii rozegrał 13 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 5 asyst. Przypomnijmy, że nigeryjski gwiazdor w sezonie 2022/2023 cieszył się z mistrzostwa Serie A, a w tej samej kampanii wygrał koronę króla strzelców tych rozgrywek.