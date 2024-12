Manchester United wybrał tego gracza na następcę Andre Onany

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mike Maignan znalazł się na radarze Man Utd

Man Utd może w przyszłym roku stanąć przez zadaniem, aby znaleźć nowego bramkarza. W związku z tym, że niepewna jest przyszłość w klubie Andre Onany, to władze Czerwonych Diabłów rozglądają się za nowym golkiperem. Interesujące wieści w sprawie przekazał Fichajes.net.

Kilka słów o Man Utd

Źródło podaje, że działacze klubu z Old Trafford zaczęły szukać nowego bramkarza w Serie A. Na liście życzeń Man Utd znajduje się aktualnie Mike Maignan. Francuz ma aktualnie kontrakt ważny z AC Milan do końca czerwca 2026 roku. Realny scenariusz zakłada jednak, że ten kontrakt może nie zostać wypełniony do końca.

29-letni golkiper dał się już zapamiętać z dobrej strony nie tylko w lidze włoskiej, ale też francuskiej. Mocną stroną Maignana na pewno jest gra nogami. Tak naprawdę od momentu, gdy zawodnik trafił do ekipy z San Siro, to nie miał sobie równych, jeśli chodzi o rywalizację o miejsce w bramce Rossonerich.

Sam zawodnik na dzisiaj koncentruje się na czterech spotkaniach Milanu do rozegrania w tym roku. Niemniej już pod znakiem zapytania mogą stanąć występy doświadczonego bramkarza w ekipie z Mediolanu po przerwie świąteczno-noworocznej.

W tej kampanii Maignan wystąpił łącznie w 19 meczach. Puścił w nich 23 bramki. Z kolei w sześciu starciach zachował czyste konto.

