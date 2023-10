AS Roma w jednym z niedzielnych hitów 10. kolejki Serie A przegrała z Interem Mediolan (0:1). Ekipa z Rzymu była ogólnie tłem dla Nerazzurrich. Tymczasem z przegraną nie potrafił pogodzić się trener Giallorossich.

fot. Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma nie zachwyciła w niedzielnym meczu przeciwko Interowi Mediolan

Drużyna z Rzymu oddała w trakcie całych zawodów trzy strzały, z czego tylko jeden celny

Trener Giallorossich kolejny raz uderzył w organizatorów terminarza Serie A

Mourinho skomentował porażkę z Interem

AS Roma dokonała niezwykłego wyczynu w niedzielnym spotkaniu przeciwko Interowi Mediolan. XG rzymian wyniosło zaledwie 0.12, co daje do myślenia, jaki był główny cel stołecznej drużyny na niedzielne spotkanie z liderem z ligi włoskiej. Kilka słów komentarza wyraził trener Giallorossich.

– Liga dała nam kolejny prezent, organizując mecz w niedzielę zamiast w poniedziałek. Przyjechaliśmy tu z połową zespołu. Przykro mi, że nie ma szacunku dla graczy. Biorąc pod uwagę całe to zmęczenie i mało czasu na przygotowanie się do spotkania – narzekał Jose Mourinho cytowany przez TuttoMercatoWeb.

– Wszyscy, nie tylko ja, ale także rywale, na swoim stadionie mieli przeczucie, że mecz zakończy się remisem. Zespół spokojnie poradził sobie ze wszystkimi trudnościami. Jestem smutny, bo zasłużyliśmy na więcej – dodał Portugalczyk.

Roma zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli z 14 punktami. Inter z kolei jest na pierwszym miejscu z 25 oczkami.

Czytaj więcej: Inter umocnił się na pozycji lidera Serie A, niezwykły wyczyn Romy