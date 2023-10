Inter Mediolan pokonał AS Romę (1:0) w meczu 10. kolejki Serie A. Jedyny gol w spotkaniu padł w 81. minucie, gdy piłkę do siatki skierował Marcus Thuram.

fot. Imago / Daniele Buffa Na zdjęciu: Marcus Thuram

Jeden gol rozstrzygnął losy rywalizacji z udziałem Interu Mediolan i AS Romy

Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył Marcus Thuram

Ekipa z Rzymu wyróżniła się z tym, że po zakończeniu spotkania miała XG na poziomie 0.12

Inter – AS Roma: zdecydował jeden gol

Inter Mediolan z zamiarem umocnienia się na pozycji lidera ligi włoskiej podchodził do potyczki z AS Romą. Nerazzurri chcieli jednocześnie odnieść drugie z rzędu zwycięstwo w Serie A. W każdym razie rzymianie mieli podobny plan, co zwiastowało ciekawe zawody.

W pierwszej części meczu żadnej ze stron nie udało się skierować piłki do siatki. Gospodarze mieli więcej z gry, mając jednocześnie więcej okazji do zdobycia bramki. Niemniej Marcus Thuram, Lautaro Martinez i Nicolo Barella nie byli w stanie pokonać Rui Patricio.

W drugiej części gry scenariusz się nie zmienił. Wciąż drużyną szukającą gola byli gospodarze. Giallorossi sprawiali wrażenie, jakby udali się do Mediolanu z chęcią wywalczenia punktu i tylko na tym się koncentrowali. Potwierdza to statystyka oczekiwanych goli u rzymian. XG wyniosło finalnie 0.12.

Tymczasem w 81. minucie na prowadzenie mediolańską ekipę wyprowadził Marcus Thuram, który wykorzystał podanie od Federico Dimarco. Do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i trzy punkty zainkasował Inter.