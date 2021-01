Szkoleniowiec Milanu Stefano Pioli był zadowolony z reakcji swojego zespołu na ostatnią porażkę z Juventusem. W sobotni wieczór Rossoneri pewnie 2:0 pokonali u siebie Torino i umocnili się na prowadzeniu w ligowej tabeli.

Gospodarze o losach spotkania rozstrzygnęli już w pierwszej połowie, w której trakcie padły obie bramki. Najpierw prowadzenie Milanowi dał Rafael Leao, a na 2:0 rzutu karnego podwyższył Franck Kessie.

– Muszę przyznać, że wcale nie byłem zaskoczonym tym występem. Znam tych chłopaków i oczekiwałem od nich takiej odpowiedzi. Pierwsza połowa była doskonała, szczególnie jeśli chodzi o jakość, a w drugiej połowie znaleźliśmy się pod presją będącego w dobrej formie zespołu Torino – powiedział szkoleniowiec Milanu w pomeczowym wywiadzie dla stacji DAZN.

Pioli nie szczędził słów pochwał w kierunku Francka Kessiego, który był jednym z najlepszych zawodników na murawie: – Franck jest kompletnym zawodnikiem. Daje nam fizyczność, energię, jakość, zabezpiecza defensywę i uruchamia grę z przodu. Ma tę wiecznie pozytywną mentalność, jako pierwszy pomaga kolegom z drużyny lub ich uspokaja. To młody zespół, który potrzebuje wskazówek i zachęty, więc Kessie jest w tym aspekcie nieoceniony.

Kontuzje i powrót Ibrahimovicia

Spotkanie z Torino dostarczyło również trenerowi złych wiadomości, bowiem kontuzji w tym meczu nabawili się Sandro Tonali i Brahim Diaz. – Nie mamy jeszcze żadnych wieści, więc będziemy musieli poczekać i zobaczymy. Obaj zostali paskudnie kopnięci. To co mnie rozczarowuje to strata Leao na następne spotkanie, bo nigdy nie widziałem zawodnika ukaranego za symulację w środku pola. Nie sądzę, aby było to w jakikolwiek sposób uczciwe lub prawdziwe zrozumienie sytuacji – kontynuował szkoleniowiec.

Brak brazylijskiego napastnika to duże osłabienie dla Milanu, bowiem ten znajdował się ostatnio w bardzo dobrej formie. – Naprawdę podobał mi się dzisiejszy występ Rafaela Leao. Cały czas poprawia swoje skupienie i koncentrację. Jest bardzo młody i cały czas się uczy. Ma pewne charakterystyczne cechy i nie jest typowym środkowym napastnikiem. Uważam, że Leao, poza swoim potencjałem, został sprowadzony, aby grać jako cofnięty napastnik. Teraz jednak staje się jeszcze bardziej kompletnym zawodnikiem, który może zmieniać pozycję, więc jesteśmy gotowi do przetasować, jeżeli zajdzie taka potrzeba – powiedział szkoleniowiec

Na kilka minut na murawie pojawił się Zlatan Ibrahimović, który wrócił tym samym do gry po przerwie spowodowanej urazem mięśniowym. – Wiedzieliśmy, że jeśli zda test podczas treningu, to będzie mógł wejść na kilka minut. Kontuzja mięśniowa jest już za nim. Zobaczymy czy zagra w środowym Pucharze Włoch. Zlatan jest wyjątkowy i mamy nadzieję mieć go w pełnej formie tak szybko, jak to możliwe – dodał Pioli.

W najbliższy wtorek (12 stycznia) obie drużyny będą miały okazję zagrać ze sobą ponownie. Tym razem zmierzą się ze sobą w ramach 1/8 finału Puchar Włoch. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:45, również rozegrany zostanie na San Siro.



