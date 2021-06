Zlatan Ibrahimovic udzielił ostatnio obszernego wywiadu La Gazzetta dello Sport. Szwedzki napastnik dał w nim do zrozumienia, że chciałby, by Gianluigi Donnarumma został w Milanie. Ponadto Ibra zakomunikował, że klubowi przyda się ktoś taki jak Olivier Giroud.

Zlatan Ibahimović udzielił interesującego wywiadu jednej z włoskich gazet

Szwed wypowiedział się między innymi na temat kontuzji, Euro, Donnarummy i Giroud

39-latek ma kontraky z klubem z Mediolanu do końca czerwca 2022 roku

Ibrahimovic szczerze o drugiej przygodzie z Milanem

Zlatan Ibrahimović w rozmowie opublikowanej na łamach najpopularniejszego dziennika sportowego we Włoszech wrócił tez pamięcia do swojej kontuzji. Ogólnie jednak piłkarz przekonywał, że czas spędzony przez niego w ekipie Rossonerich nie był zmarnowany.

– Cierpiałem z powodu kontuzji, ale spędziłem 18 niesamowitych miesięcy w Milanie. Drużyna wywalczyła awans do Ligi Mistrzów, na co zasłużyli kibice. Chcieliśmy wygrać również mistrzostwo Włoch. Byliśmy blisko tego. W każdym razie nasza gra uległa poprawie i to bardzo – mówił Ibrahimovic w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

– W tym sezonie denerwowałem się często. Nie chciałbym jednak, aby było to odbierane jako coś negatywnego. To po prostu sposób, aby pokazać, że bardzo mi zależy na tym, co robię – kontynuował piłkarz.

– Na moich barkach ciąży większa odpowiedzialność. Czuję się liderem zespołu. Moje relacje z klubem są jasne. Zawodnicy muszą codziennie praciwać, aby Milan mógł wrócić na należne mu miejsce – zaznaczył Ibracadabra.

Szwedzki napastnik z powodu kontuzji przegapił końcówkę sezonu w Serie A, a ponadto nie może wystąpić na Euro. Ibrahimovic opowiedział o tym, co jest dla niego bardziej bolesne.

– Jestem bardziej rozczarowany tym, że nie byłem w stanie pomóc na finiszu sezonu Milanowi. Zwykle rozgrywam rocznie 50 spotkań. Może powinienem bardziej realistycznie podchodzić do moich planów. Ogólnie wydaje mi się jednak, że nie jestem zbyt wyamagający względem swojego organizmu – rzekł 39-latek.

– Oczywiście czuję żal, że nie będę mógł wystąpić na Euro. Z drugiej strony wiem, że nie mogę brać udziału w turnieju, gdy nie jestem w 100 procentach sprawny. Niemniej i tak będę mocno kibicował Szwecji – uzupełnił zawodnik.

Weteran otwarty na transfer Giroud, udzielił też porady Donnarummie

Ibrahimovic jest rownież zdania, że Donnarumma powinien zostać w klubie. – To najlepszy bramkarz na świecie. Mógł być Panem Milanem, jak w przeszłości Paolo Maldini. Wszyscy wiedzą, jakim był wybitnym zawodnikiem. Do tanga trzeba jednak dwojga. Ja w każdym razie doradziłbym Gigiemu, aby został w klubie do końca kariery – ujawnił były napastnik LA Galaxy.

Ostatnio z Milanem łączony jest Olivier Giroud. Szwed jest przekonany, że francuski napastnik może okazać się cennym wzmocnieniem dla Czerwono-czarnych.

– Giroud ma doświadczenie, a nie mamy w drużynie wielu zawodników, którzy zdobyli trofea. Jeśli do nas trafi, to przyjmiemy go z otartwymi ramionami, bo w zespole wszyscy są pomocni i chętni na naukę – podsumował Ibrahimović.

