AC Milan chce uciąć wszelkie spekulacje dotyczące przyszłości Rafaela Leao i przedłużyć kontrakt ze swoja gwiazdą. Jest to odpowiedź na zainteresowanie graczem rossonerich wielu europejskich klubów po znakomitym sezonie.

Jakiś czas temu pojawiły się informacji, że Rafael Leao znalazł się na celowniku Realu Madryt, który po fiasku negocjacji z Kylianem Mbappe musi szukać alternatyw. Zdaniem mediów Królewscy są w stanie zapłacić nawet 100 milionów euro za gwiazdę rossonerich.

Na te doniesienia bardzo szybko odpowiedział dyrektor sportowy Milanu Paolo Maldini, który stwierdził, że 22-letni Portugalczyk nie jest na sprzedaż używając nawet określenia “nietykalny”.

Nie zważając na dalsze losy tej historii Milan nie zamierza czekać i chce zaproponować swojemu zawodnikowi nowy kontrakt. Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2024 roku. Prasa nie podaje informacji, o ile miałaby zostać ona przedłużona, jednak wiadomo, na jakie zarobki mógłby liczyć Leao. Mówi się o kwocie 4,5 miliona euro za sezon gry, co by potroiło jego dotychczasowe wynagrodzenie.

Według włoskich mediów sam zawodnik byłby zadowolony z możliwości pozostania na dłużej w Milanie podpisując nowy kontrakt. Innego zdania jest agent zawodnika, który widzi swojego klienta w bardziej zamożniejszym klubie. Jak się można tylko domyślać Jorge Mendes mógłby liczyć na niemałą prowizję od tego transferu więc jego zamiary wydają się być oczywiste.

Rafael Leao w 34 występach w Serie A w zeszłym sezonie strzelił 11 bramek i zaliczył 10 asyst. Był kluczową postacią Milanu, który dość niespodziewanie sięgnął po mistrzostwo Włoch.

