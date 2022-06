PressFocus Na zdjęciu: Giovanni Simeone

Giovanni Simeone znalazł się na celowniku Juventusu oraz Arsenalu. Napastnik, wypożyczony z Genoi do Hellasu, strzelił dla zespołu z Werony 17 ligowych bramek w zakończonym niedawno sezonie. Jego transfer nie byłby wielkim obciążeniem dla budżetu wymienionych klubów.

Giovanni Simeone wzbudził zainteresowanie Juventusu i Arsenalu

Syn Diego Simeone strzelił w minionym sezonie 17 bramek dla Hellasu

Jego sprowadzenie oscylowałoby wokół 15 milionów euro, więc jest łakomym kąskiem, zarówno dla Starej Damy, jak i Kanonierów

Simeone może niebawem założyć większe buty

Giovanni Simeone ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Cagliari Calcio wypożyczyło go do Hellasu Werona, a tam Argentyńczyk seryjnie zdobywał gole w Serie A. Tak dobra dyspozycja nie umknęła europejskim możnym.

Włoskie media donoszą, że argentyńskim napastnikiem interesują się Juventus oraz Arsenal. Wielkim fanem talentu syna Diego Simeone jest Massimiliano Allegri. Włoch uważa, że 26-latek idealnie wpasowałby się do składu Starej Damy. Mógłby grać zarówno u boku Dusana Vlahovicia, jak i zastąpić go na środku roli, w zależności od boiskowych potrzeb. Kanonierzy, zaś, na gwałt potrzebują kilku snajperów. Londyńczyków łączy się z większością snajperów w Europie. Sam Simeone zwrócił na siebie uwagę niewielką kwotą, konieczną do przeprowadzenia transferu. Hellas wypożyczył go za 1,5 miliona euro i zachował opcję wykupu za 12 milionów euro z Cagliari. Jak informuje Football Italia, cała transakcja mogłaby zamknąć się w 15 milionach euro. Do tego wymagania finansowe 26-latka miałyby nie stanowić wyzwania dla Juventusu czy Arsenalu.

Simeone rozegrał w minionym sezonie 36 spotkań we włoskiej ekstraklasie. Zanotował w nich 17 bramek i sześć asyst.

