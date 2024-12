Maurizio Sarri wyrósł na faworyta do zastąpienia Paulo Fonseki na ławce trenerskiej Milanu - uważa serwis Fichajes.net. 65-letni Włoch jest obecnie bezrobotny, ostatnio pracował w Lazio Rzym, a wcześniej prowadził Juventus, Chelsea oraz Napoli.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

AC Milan nie wyklucza zatrudnienia Maurizio Sarriego

Paulo Fonseca nie może być spokojny o swoją posadę w Milanie. Pod jego wodzą drużyna Rossonerich gra w kratkę, co zaczyna niepokoić tamtejszych kibiców. Fani domagają się lepszej postawy mediolańskiego zespołu, dlatego włodarze Milanu mogą podjąć drastyczne kroki, jeśli w najbliższym czasie dyspozycja włoskiej ekipy nie ulegnie poprawie. Jak donosi hiszpański serwis “Fichajes.net”, zmiana na ławce trenerskiej 19-krotnego mistrza Serie A nie jest wykluczona. Co więcej, wskazano już faworyta do zastąpienia Paulo Fonseki.

Zdaniem wyżej wspomnianego portalu Maurizio Sarri będzie głównym kandydatem do objęcia Milanu w przypadku zwolnienia 51-letniego Portugalczyka. Zatrudnienie włoskiego menedżera nie wymagałoby uzgodnienia tego z jakimś klubem, ponieważ 65-latek jest obecnie bezrobotny. To spore ułatwienie, a działacze Rossonerich musieliby tylko dogadać się z samym szkoleniowcem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego.

Maurizio Sarri pozostaje bez pracodawcy od marca 2024 roku, kiedy rozstał się z Lazio Rzym. Włoski fachowiec ma ogromne doświadczenie – wcześniej prowadził Juventus, Chelsea, Napoli oraz Empoli. W tym momencie AC Milan zajmuje 8. miejsce w tabeli Serie A, posiadając na swoim koncie 23 punkty. Jak wiemy, ambicje tego klubu są zdecydowanie większe, więc w przyszłości roszada na stanowisku trenera może być nieunikniona.