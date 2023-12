Imago / Antonio Balasco Na zdjęciu: Matteo Politano

AS Roma w meczu 17. kolejki podejmuje na własnym stadionie Napoli

W 66 minucie spotkania Matteo Politano obejrzał czerwoną kartkę

Roma szybko wykorzystała grę w przewadze i po 10 minutach zdobyła gola

Matteo Politano z czerwoną kartką w Derbach Słońca

Derby Słońca, czyli mecz pomiędzy AS Romą a Napoli zawsze wiąże się z dużymi emocjami. Tym razem nerwów na wodzy nie utrzymał Matteo Politano. Włoch zachował się skandalicznie, a konsekwencją jego zachowania była czerwona kartka pokazana w 66 minucie przez arbitra spotkania. Piłkarz Napoli najpierw był ciągnięty za koszulkę przez Nicole Zalewskiego, za co Polak otrzymał upomnienie żółtą kartką. Włoch jednak chciał zrewanżować się reprezentantowi Polski i w odwecie za zachowanie piłkarza Romy kopnął go w okolicach bioder.

10 minut po czerwonej kartce dla Politano, Roma objęła prowadzenie w meczu. Bramkę dla podopiecznych Jose Mourinho zdobył kapitan drużyny – Lorenzo Pellegrini.

ALEŻ SIĘ DO TEGO ZŁOŻYŁ! 🚀💥



Świetnie to zrobił Lorenzo Pellegrini! 👏 "Uderzył z półobrotu!" 🤩



Musicie to zobaczyć! 👇 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/rayB7AhPcP — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 23, 2023

Napoli kończyło mecz w dziewięciu. Czerwoną kartkę obejrzał również Victor Osimhen. Ostatecznie Roma wygrała spotkanie z Napoli 2-0. Dzięki temu podopieczni portugalskiego trenera awansowali na 6. miejsce w lidze.