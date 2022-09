fot. PressFocus Na zdjęciu: Nemanja Matić

Nemanja Matić podjął tego lata ważną decyzję o opuszczeniu szeregów Manchesteru United. Defensywny pomocnik przeniósł się do Włoch i podpisał kontrakt z AS Romą, co okazało się dla niego świetnym posunięciem. Serb przyznał, że w nowych barwach czuje się szczęśliwy.

Nemanja Matić rozstał się z Manchesterem United wraz z wygaśnięciem kontraktu

Jego sytuację monitorowało wiele klubów, choć do przenosin do AS Romy nakłonił go Jose Mourinho

Serb odczuwa szczęście spowodowane grą w nowych barwach

Matić odzyskał radość z gry

Wraz z końcem poprzedniego sezonu Nemanja Matić zdecydował o rozstaniu z Manchesterem United. Wówczas wygasał jego kontrakt, a żadna ze stron nie przejawiała szczególnego zainteresowania kontynuowaniem współpracy. Możliwość pozyskania Serba w ramach wolnego transferu była bardzo kusząca, bowiem szybko zgłosiło się po niego wiele włoskich klubów.

Finalnie defensywny pomocnik podpisał kontrakt z AS Romą, do czego w głównej mierze przyczyniła się osoba Jose Mourinho. To właśnie Portugalczyk najpierw ściągał go do Chelsea, a później namówił do przenosin na Old Trafford. W Rzymie drogi obu panów skierowały się po raz trzeci.

Matić zdradził kulisy decyzji o opuszczeniu szeregów Manchesteru United. Przyznał, że chciał częściej pojawiać się na boisku, a pieniądze były dla niego kwestią drugorzędną.

– Odczuwałem potrzebę podjęcia się nowego wyzwania. W mojej karierze piłkarskiej nigdy nie chodziło o pieniądze. Zacząłem grać, bo cieszyła mnie sama obecność na boisku. Chciałem występować częściej, kiedy zatem dostałem telefon od José Mourinho, to właściwie w jednej chwili byłem pewny, że wybrałem właściwie – uważa Matić.

34-latek szybko stał się jednym z liderów swojej nowej drużyny, a w obecnym sezonie nie opuścił jeszcze żadnego spotkania. Jest to dla niego idealna sytuacja, bowiem dobrze wpłynęła na jego pewność siebie.

– Gram tu niemal w każdym meczu i czuję się silny, czuję się pewny siebie. To piękne miasto, jestem szczęśliwy w klubie, dzieci się zadomowiły. Muszę być szczery, jest idealnie – przyznaje defensywny pomocnik.

