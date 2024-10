Kolejny kłopot Marchwińskiego. Nie gra i do tego uraz

Filip Marchwiński podczas meczu reprezentacji Polski do lat 21 przeciwko Kosowu nabawił się urazu. Jak przekazało US Lecce, Polak skręcił kostkę i wypadnie z kilku dni treningów.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Marchwiński opuści kilka treningów

Filip Marchwiński tego lata przeszedł z Lecha Poznań do włoskiego US Lecce, jednak na początku sezonu ma trudności z regularnymi występami. Właściwie można powiedzieć, że z jakimikolwiek występami. Do tej pory zagrał jedynie w jednym meczu Serie A, spędzając na boisku zaledwie 14 minut. Poza tym nieco ponad 90 minut zaliczył w Pucharze Włoch. Warto zaznaczyć, że Lecce nie należy do czołowych drużyn w lidze, więc wydawać by się mogło, że włączenie się do gry w podstawowym składzie nie powinno stanowić dużego wyzwania. A tu proszę, jednak jest inaczej.

Niemniej problemy młodzieżowego reprezentanta Polski zaczynają się nawarstwiać. Podczas zgrupowania kadry do lat 21 nabawił się on kontuzji, przez co wystąpił tylko przez niespełna pół godziny w meczu z Kosowem. Jak się okazało, Filip Marchwiński skręcił kostkę w prawej stopie i nie będzie mógł przez jakieś czas trenować. Komunikat w tej sprawie wystosowało US Lecce na swojej stronie internetowej.

Tym samym Marchwiński ominie niedzielny mecz z Fiorentiną w Serie A, choć i tak można domniemywać, że miałby problem ze znalezieniem się w meczowej kadrze.

