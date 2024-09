Filip Marchwiński ma zagrać od pierwszych minut w meczu Lecce - Sassuolo w Pucharze Włoch. Dla pomocnika będzie to debiut w wyjściowym składzie - informuje La Gazzetta dello Sport.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Marchwiński zadebiutuje w pierwszym składzie Lecce podczas Pucharu Włoch

Filip Marchwiński latem doczekał się zagranicznego transferu. Lech Poznań zdecydował się sprzedać ofensywnego pomocnika, który od najmłodszych lat związany był z klubem. Wychowanek Kolejorza za kwotę 3 milionów euro dołączył do zespołu Serie A – Lecce.

Początek przygody na Półwyspie Apenińskim nie należy jednak do udanych. Marchwiński nie może liczyć na regularną grę, a szkoleniowiec rzadko stawia na 22-latka. Jakiś czas temu Luca Gotti podczas konferencji prasowej jasno podkreślił, że ma wrażenie, że Filip to jeszcze chłopiec, który musi dojrzeć. Niemniej jednak La Gazzetta dello Sport uważa, że Marchwiński otrzyma pierwszą poważną szansę we Włoszech. Ich zdaniem pomocnik znajdzie się w wyjściowym składzie na najbliższy mecz.

Lecce we wtorek (24 września) zmierzy się z Sassuolo w Pucharze Włoch. Jeśli informacje włoskiej gazety okażą się prawdą, to dla Marchwińskiego będzie to debiut w wyjściowym składzie żółto-czerwonych. Na tę chwilę 22-latek ma na swoim koncie 2 mecze, lecz na murawie przebywał łącznie przez 44 minuty.

Nowy klub Filipa Marchwińskiego po 5. kolejkach Serie A zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 5 punktów. Nad strefą spadkową mają tylko 2 oczka przewagi. W najbliższy weekend na podopiecznych Luki Gottiego czeka starcie z Milan, który wygrał ostatnie Derby Mediolanu.