Koszmaru Wieteski ciąg dalszy. Polak wyrzucony z boiska

IMAGO Na zdjęciu: Mateusz Wieteska w meczu z Udinese

Mateusz Wieteska zawinił przy jednej z bramek w meczu z Albanią

Polak nie będzie też dobrze wspominał spotkania w barwach Cagliari

Defensor obejrzał dwie żółte kartki w spotkaniu przeciwko Udinese

Wieteska nie dokończył meczu. Polak musiał udać się do szatni

Mateusz Wieteska ma intensywny początek sezonu 2023/2024. Polak bieżącą kampanię zaczął w Clermont, dla którego zdążył rozegrać dwa mecze. Później stoper zaliczył szybki debiut (asysta) po transferze do Cagliari. Następnie udał się na mecze kadry.

Były obrońca Legii we wrześniu zagrał jeden mecz dla reprezentacji. Nie był on udany dla Wieteski oraz jego kolegów. Polska przegrała bowiem 0:2 z Albanią. Wieteska do Włoch wrócił z chęcią pokazania się z jak najlepszej strony.

Polak wyszedł od początku na mecz z Udinese. Po godzinie miał na koncie żółtą kartkę za faul. Kolejnego przewinienia dopuścił się w piątej minucie doliczonego czasu.

Udinese przy stanie 0:0 budowało akcję w okolicy koła środkowego. Tam pojawił się Wieteska, który złapał rywala i nie puszczał go, aż ten upadł na ziemię. Sędzia pokazał Polakowi drugą żółtą kartkę, a Wieteska udał się do szatni. Finalnie Cagliari zremisowało 0:0 z Udinese.

