IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Mecz Juventusu z Interem zakończył się remisem

Bramki zdobywali Dusan Vlahović i Lautaro Martinez

Gol dla Interu wzbudził kontrowersje w środowisku Starej Damy

Gol Lautaro Martineza w hicie Serie A prawidłowy

W niedzielę Juventus zremisował z Interem Mediolan w hicie Serie A 1:1. Stara Dama wyszła na prowadzenie w tym pojedynku po trafieniu Dusana Vlahovicia. Jednak parę chwil później wyrównał Lautaro Martinez. Gol dla Nerazzurrich wzbudził jednak pewne kontrowersje.

Matteo Darmian odzyskał piłkę po starciu z Federico Chiesą w środku pola, co zapoczątkowało akcję Interu zakończoną golem wyrównującym. Dziennikarze Tuttosport twierdzą jednak, że sędzia i system VAR popełnili błąd, nie odgwizdując faulu Darmiana za uderzenie łokciem w twarz Chiesy.

Jednak telewizja DAZN pokazała powtórki pod różnymi kątami, które potwierdzają, że ramię Darmiana znajdowało się na klatce piersiowej Chiesy. Ekspert sędziowski Luca Marelli omawiając to zdarzenie przyznał, że było to tak zwane “zagranie bark w bark” i arbitrzy podjęli słuszną decyzję. Obaj piłkarze walczyli o piłkę, a gracz Juventusu przegrał to indywidualne starcie.

